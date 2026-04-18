عواصف رعدية تسبب سيولا في نيوزيلندا

ولنجتون في 18 أبريل ​/وام/ قالت السلطات النيوزيلندية، إن العاصمة ولنجتون تعرضت لسيول مفاجئة اليوم، بعد أن تسببت العواصف الرعدية في هطول أمطار غزيرة على أجزاء ⁠من الجزيرة الشمالية.

وقال مجلس مدينة ⁠هات، وهو سلطة حكومية محلية في منطقة ولنجتون التي يبلغ عدد سكانها 520 ألفا و971 نسمة، إن ‌الأحوال الجوية القاسية تتسبب في ​حدوث سيول ⁠في أنحاء المدينة، مشيرا إلى فتح مراكز ​الأحياء في ‌أنحاء المدينة لتوفير المأوى للناس في حال الاحتياج، فضلا عن نشر فرق ميدانية تراقب الآثار وتدعم الاستجابة عند الحاجة.

وذكرت إذاعة نيوزيلندا العامة أن حوالي 40 مليمترا من الأمطار هطلت بالقرب من ‌هات العليا صباح اليوم ​بالتوقيت المحلي.

وأصدر ‌مركز ⁠الأرصاد الجوية الوطني تحذيرا من عاصفة رعدية شديدة في ولنجتون، وكذلك ​في مناطق مجاورة.

وتأتي الأحوال الجوية القاسية بعد ​أن اجتاح إعصار الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا ​الأسبوع الماضي، ما أدى إلى عمليات إجلاء.

