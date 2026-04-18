صقر غباش يلتقي رئيس البرلمان الجورجي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول

اسطنبول في 18 أبريل /وام/ التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي شالڤا بابواشفيل، رئيس البرلمان بجمهورية جورجيا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين إلى جانب التطورات الإقليمية الراهنة، وما شهدته المنطقة من اعتداءات إيرانية غاشمة وغير مبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وما ترتب عليها من تداعيات على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي لإصدار مواقف برلمانية موحدة تصب في مصلحة الجميع.

وشدد معالي صقر غباش على أنه لا يمكن القبول بأي تبريرات تُساق لمثل هذه الأفعال الإيرانية، في ظل ما شهدته المنطقة من هجمات متكررة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت المدنيين ومرافق حيوية، متسائلاً عن كيفية تبرير استهداف البنية التحتية المدنية تحت أي ذريعة.

وأكد معاليه أن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي، وتقوّض جهود التهدئة، داعياً إلى ضرورة احترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة .

كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الاستثمارات وفرص تطويرها وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية مواصلة تعزيز التعاون في هذه المجالات، وضرورة تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين المجلسين، بما يسهم في دعم التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات.

من جانبه أكد رئيس البرلمان الجورجي خلال اللقاء أن دولة الإمارات تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين في جورجيا، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية مهمة في بلاده وعبر عن تطلع بلاده إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات .

وأعرب معالي صقر غباش في هذا الشأن عن تقديره لموقف جورجيا الداعم لدولة الإمارات، لا سيما إدانتها الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأشاد الجانبان بالعلاقات البرلمانية بين المجلسين، وأكدا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في المحافل البرلمانية الدولية بما يخدم مسيرة العمل البرلماني ونوها بدور لجان الصداقة البرلمانية وأهمية تعزيز التنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف القضايا، والعمل على تطوير منظومة التعاون والتكامل والتنسيق المستمر بين المجلسين .

حضر اللقاء معالي الدكتور على راشد النعيمي وسعادة كل من الدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.