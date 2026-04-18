"الوطني الاتحادي" يشارك بمنتدى البرلمانيين الشباب في إسطنبول

إسطنبول في 18 أبريل/وام/ شارك سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، المنعقدة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية حاليا وتستمر حتى 19 أبريل الجاري بمدينة إسطنبول.

جرى خلال المنتدى تبادل وجهات النظر من منظور الشباب بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية العامة الـ152، إلى جانب مناقشة مشروعي القرارين المدرجين على جدول أعمال الجمعية العامة.

وشملت المناقشات مشروع قرار اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بشأن "دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم"، ومشروع قرار اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بشأن "بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض الرسوم الجمركية، ومنع التهرب الضريبي للشركات".