منتخب الجودو يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في ختام بطولة آسيا للفردي ببكين

بكين في 18 أبريل/وام/اختتم منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في بطولة آسيا للفردي اليوم بإضافة ميداليتين فضيتين، رافعا رصيده إلى 4 ميداليات، بواقع 3 فضيات وبرونزية، إلى جانب عدد من النقاط التأهيلية إلى أولمبياد 2028.

فقد حققت اللاعبة إليزا ليتيف فضية وزن تحت 78 كجم بعد خسارتها في آخر 30 ثانية أمام بطلة الصين وواد هونغتا بعد نزال قوي، بينما أضاف اللاعب ظفار كوسوف الفضية الثانية في ختام منافسات وزن تحت 100 كجم، بخسارته أمام البحريني صدرالدين سيد بعد نتائجه المميزة في التصفيات.

شارك في تتويج الفائزين في ختام المنافسات الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين صندوق الاتحاد الدولي.

من جهة أخرى اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا المختلطة التي ينظمها الاتحاد الصيني بإشراف الاتحاد الدولي، غدا (الأحد) على صالة أوردوس، وتشارك في فعالياتها 10 دول حتى الآن.

وأعلن الاتحاد مشاركة 6 لاعبين و3 لاعبات في أوزان مختلفة، هم ناجي يزبيك، ومحمد بيك، تحت 73 كجم، وعمر جاد وأرام جورجيان تحت 90 كجم، وظفار كوسوف، وعمر معروف فوق 90 كجم، وبشيرات خرودي تحت 52 كجم، وميثاء النيادي تحت 57 كجم، وإليزا ليتيف تحت 78 كجم.