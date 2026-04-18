حديقة غنيمة المركزية تستضيف فعاليات مهرجان "سهم العين" 22 أبريل

العين في 18 أبريل/وام/ تستضيف حديقة غنيمة المركزية بالعين يوم 22 أبريل الجاري مهرجان "سهم العين" الذي ينظمه نادي أبوظبي للقوس والسهم بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية بلدية العين بهدف اكتشاف المواهب، وتوفير بيئة محفزة ومشجعة لممارسة اللعبة في مختلف المناطق بإمارة أبوظبي.

وأوضح النادي في بيان له أن المهرجان يتضمن مسابقات متنوعة للأطفال وأولياء الأمور، وملتقى توعويا حول أهمية الرياضة والصحة والغذاء، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية، لتعزيز تواجد العائلات مع أبنائهم، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، لتحقيق أهداف عام الأسرة 2026.

ونوه إلى أن بلدية العين ستنظم بالتزامن مع الحدث مجموعة من الألعاب الرياضية التنافسية المتنوعة، إلى جانب عدد من الفعاليات الثقافية والمجتمعية.