نادي الإمارات يطلق ممشى جديدا ومضمارا بطول 750 متراً لتعزيز أنماط الحياة الصحية

رأس الخيمة في 18 أبريل /وام/ أعلن نادي الإمارات عن إطلاق ممشى جديد ومضمار رياضي يبلغ طوله 750 مترا، مزود بإضاءات ليلية، وذلك ضمن مبادراته المجتمعية في إطار "عام الأسرة" والتي تستهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي.

وأكدت إدارة النادي أن هذا المشروع يأتي في إطار حرصها على توفير بيئة رياضية متكاملة وآمنة لمرتادي النادي من مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أن الممشى الجديد صُمم وفق أعلى المعايير ليتيح تجربة مريحة لمحبي المشي والجري، خاصة خلال الفترات المسائية.

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزام النادي بدوره المجتمعي، وسعيه المستمر إلى دعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وتشجع على النشاط البدني، بما ينسجم مع توجهات الدولة في نشر ثقافة الرياضة والصحة بين أفراد المجتمع.

ودعت إدارة نادي الإمارات جميع أفراد المجتمع إلى الاستفادة من الممشى والمضمار الجديد، والمشاركة في الأنشطة الرياضية التي ينظمها بشكل دوري.