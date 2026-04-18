"هيئة أبوظبي للتراث" : التراث الإماراتي ركيزة هويتنا ومصدر فخرللأجيال

أبوظبي في 18 أبريل / وام / قال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث إن التراث مسؤولية وطنية نعمل على ترجمتها من خلال جهود متكاملة ترسخ مكانته كإرث إنساني غني ومتجدد، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وقال المزروعي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام إن الأسرة، بصفتها نواة المجتمع، تعد الحاضنة الأولى للقيم التراثية، بتجسيدها قيم الصبر والصلابة وحسن التدبير والتكيف مع الأزمات والتحديات، لتعزيز الترابط الأسري وحمايته، بما يسهم في نقل الموروث الثقافي.

من جانبه قال سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة ابوظبي للتراث بالإنابة إن التراث الإماراتي يشكل ركيزة راسخة لهويتنا الوطنية ومصدر فخر متجددا للأجيال، وتعزيزه مسؤولية وطنية تتجسد عبر جهود متواصلة ومبادرات نوعية مبتكرة تعنى بتوثيق الإرث وتعزيز حضوره، وتمكن الشباب من الإسهام الفاعل في مسيرة حفظ التراث، بما يرسخ القيم الوطنية ويجعلها حية ومتجددة.

وأوضح أن هيئة أبوظبي للتراث تعمل على تعزيز دور الأسرة الإماراتية من خلال برامجها وفعالياتها المتنوعة، بما يعزز ارتباطها بالموروث الثقافي، ويؤكد دورها المحوري في نقل التراث وترسيخ القيم والسنع الإماراتي في المجتمع.