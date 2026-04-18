طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

أبوظبي في 18 أبريل /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية – شمالية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني 02:14 والجزرالأول عند الساعة 08:19 والجزر الثاني عند الساعة 19:56.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 22:31 والجزر الأول عند الساعة 17:03 الجزر الثاني عند الساعة 05:16 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 33 22 85 25

دبي 33 21 85 25

الشارقة 32 21 85 25

عجمان 31 21 85 30

أم القيوين 32 21 85 35

رأس الخيمة 34 20 85 25

الفجيرة 34 25 75 25

العـين 35 20 75 15

ليوا 38 25 75 15

الرويس 35 20 75 15

السلع 35 21 80 20

دلـمـا 33 22 75 25

طنب الكبرى / الصغرى 32 23 85 35