انطلاقة قوية للنسخة الـ 8 من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

أبوظبي في 18 أبريل/وام/ انطلقت اليوم في أبوظبي منافسات النسخة الثامنة من“بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة”، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في“مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية، وسط أجواء حماسية ومستويات فنية مميزة عكست تطور اللعبة في الدولة.

حضر فعاليات البطولة معالي الدكتور عبدالله أحمد يوسف المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب عدد من ممثلي الأندية والأكاديميات الرياضية في الدولة.

وشهد اليوم الأول نزالات قوية في فئات الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً)، عكست قدرة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز ضمن بيئة رياضية احترافية ومستويات فنية عالية.

وأبرزت النزالات المهارات الفنية التي اكتسبها اللاعبون الأشبال والناشئون بفضل البرامج التدريبية المتطورة، والتي أهلتهم فنياً وتكتيكياً لقراءة الخصوم وحسم النزالات في اللحظات الحاسمة، في مؤشر واضح على الاحترافية التي وصلت إليها المواهب الوطنية في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري إن المنافسات القوية التي شهدها اليوم الأول تعكس المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه البطولة، والاستقطاب الكبير الذي حققته لمختلف فئات اللاعبين.

وأضاف أن بطولة الإمارات الوطنية تعد واحدة من سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد، والتي يحرص من خلالها على تقديم أحدث برامج التدريب والتأهيل للمدربين واللاعبين، بهدف صقل المواهب وتجهيز الرياضيين لخوض المنافسات الدولية بكفاءة واقتدار.

وأشاد بالدور الذي تلعبه البطولة في تعزيز مكانة أبوظبي مركزا دوليا للفنون القتالية المختلطة، معرباً عن سعادته بالإنجازات التي تضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

وشكّل الحضور العائلي أحد أبرز ملامح اليوم الأول، حيث تواجدت أسر اللاعبين لدعم أبنائهم وتشجيعهم، ما أسهم في رفع معنوياتهم وتحفيزهم على تقديم أفضل المستويات.

وأعرب إبراهيم محمد المسباحي، والد اللاعب محمد، عن فخره بمشاركة ابنه في البطولة، مؤكداً أهمية هذه الرياضة في صقل شخصية الأبناء وتعزيز قيم الثقة بالنفس والانضباط والالتزام.

من جانبه، أكد عمر زعل سهيل، والد اللاعب عبدالله، أن البطولة أصبحت محطة مهمة لعشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة، مشيراً إلى أنها توفر فرصة لتنمية المهارات الفنية وتعزيز القدرات البدنية والعقلية للاعبين بما يؤهلهم ليكونوا أبطال المستقبل.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات البطولة غداً مع نزالات فئتي الشباب A (16–17 عاماً)، والكبار (18 عاماً فما فوق)، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس مستويات اللاعبين ذوي الخبرة والكفاءة.