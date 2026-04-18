سالم وماجد بن سلطان يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 18 أبريل /وام/ حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله حسن بن حميدان الزعابي بمناسبة زفاف نجله (حمد) إلى كريمة الدكتور إبراهيم حسن بن حميدان الزعابي في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة.

وهنأ الشيخ سالم بن سلطان والشيخ ماجد بن سلطان العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة وأن يرزقهم الذرية الصالحة.

وأعرب ذوو العريسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيخ سالم بن سلطان القاسمي والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي لمشاركتهما أفراحهم ومناسباتهم وعبروا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخللت الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.