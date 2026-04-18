معهد الشارقة للتراث : صون التراث حماية للهوية الوطنية

الشارقة في 18 أبريل /وام/ أكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث مواصلة الجهود لصون الذاكرة الحية التي تشكل جوهر الهوية الوطنية مشيرا إلى أن التراث الثقافي ليس مجرد حكايات من الماضي بل الركيزة الأساسية التي يستند إليها (مشروع الشارقة الثقافي) برؤية حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي جعل من الثقافة لغة تواصل عالمية ومنارة للأجيال.

وقال المسلم بمناسبة يوم التراث العالمي :" نؤمن بأن الحفاظ على الموروث الشعبي والمواقع التاريخية واجب وطني وإنساني ففي الثامن عشر من أبريل من كل عام نشارك العالم الاحتفاء بهذا الكنز المعرفي مؤكدين أن حماية التراث حماية للهوية و القيمة الحضارية أمام تيارات العولمة وأكد السعي لغرس الوعي بأهمية التراث في نفوس الشباب ليكون بوابة عبورهم نحو مستقبل يجمع بين أصالة الجذور وطموح الحداثة.