إقامة دبي بطلاً لكأس الإمارات للدراجات "فرقي ضد الساعة"

الشارقة في 18 أبريل/ وام/ توج فريق إقامة دبي بلقب سباق كأس الإمارات للدراجات (فرقي ضد الساعة)، الذي أُقيم اليوم في إمارة الشارقة لمسافة 48 كم، بمشاركة 6 فرق ، وذلك في ختام منافسات بطولة الدوري لهذا الموسم.

ونجح فريق الإقامة في تقديم أداء مميز اتسم بالانسجام العالي بين الدراجين والقدرة على الحفاظ على نسق سريع طوال مسافة السباق، ليحسم المركز الأول بزمن قدره 57:16 دقيقة، وبمتوسط سرعة بلغ 50.3 كم/س، متفوقاً على فريق شباب الأهلي الذي حل في المركز الثاني بزمن 58:33 دقيقة، فيما جاء فريق أبوظبي في المركز الثالث بزمن 58:41 دقيقة.

وبنهاية هذا السباق تختتم بطولة الدوري، التي شهدت منافسات قوية بين مختلف الفئات، وأسهمت في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للدراجين، تمهيداً للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي.

شهد ختام السباق، وتوج الفائزين سعادة المهندس منصور بوعصيبه، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، ويوسف ميرزا، نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، وعمر النقبي، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب خلود الظاهري، عضو مجلس الإدارة.