مختبر البيئة في بلدية عجمان يفحص 496 عينة خلال الربع الأول

عجمان في 18 ابريل /وام/ أعلن مختبر البيئة في دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، عن تحقيق نموملحوظ في عدد العينات التي تم فحصها خلال الربع الأول من عام 2026 .

وأوضح أن إجمالي العينات بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 496 عينة مقارنة بـ 360 عينة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة زيادة قدّرها 38%، ما يجسد التطور المستدام في نطاق العمل الرقابي وتعزيز الجهود لحماية البيئة والصحة العامة في الإمارة، انسجامًا مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الإدارة الغذائية والبيئية، وبما يتواءم مع توجهات عجمان 2030.

شملت العينات التي تم تحليلها تنوعاً في المجالات البيئية، حيث تم فحص72 عينة من مياه البحر لمراقبة جودة المياه، و28 عينة من المياه الجوفية ومياه الزراعة، إضافة إلى 73 عينة من مستحضرات التجميل و323 عينة بيئية أخرى، ضمن منظومة رقابية متكاملة تغطي مختلف القطاعات في إمارة عجمان.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن هذا الارتفاع في عدد العينات يعكس حرص الدائرة على تعزيز منظومة الرقابة البيئية، موضحًا أن الجهود تتواصل للعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشدد على أهمية الفحوص ودروها الهام في الكشف عن الملوثات، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات علمية دقيقة، بما يضمن حماية صحة المجتمع والحفاظ على البيئة.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله التميمي، مدير إدارة المختبرات المركزية أن مختبر البيئة يشهد تطوراً مستمراً في إجراءاته وتقنياته، مشيراً إلى اعتماد أحدث الأجهزة والتقنيات، إلى جانب تطبيق أنظمة الجودة العالمية مثل ISO/IEC 17025، وإطلاق نظام إدارة المختبر (LIMS) مما أسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع إصدار النتائج، وتعزيز التكامل مع الأنظمة الرقابية، ما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية في الإمارة.