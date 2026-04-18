الوصل يستضيف النصر السعودي غداً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

دبي في 18 أبريل/ وام / يستضيف فريق الوصل غداً نظيره النصر السعودي في لقاء الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، وذلك على استاد زعبيل بدبي، الساعة 6 مساءً.

وتقام في دبي مباراة ثانية أيضاً تجمع الأهلي القطري مع الحسين إربد الأردني، الساعة 11 مساءً، على الملعب نفسه.

وكان من المقرر أن تقام المواجهتان في شهر مارس الماضي، بنظام الذهاب والإياب، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي للعبة إقامة المباراتين المؤجلتين، إضافة إلى مباراة نصف النهائي عن منطقة الغرب، في دبي، من دور واحد وبنظام التجمع.

وقال البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب الوصل، والذي سبق له قيادة النصر إلى لقب الدوري السعودي في عام 2019: نخوض مباراة قوية أمام فريق أعرفه جيداً وعملت معه، وهو من أفضل فرق المنطقة، ولديه نخبة من اللاعبين الرائعين.

وأضاف: نخوض تحدياً كبيراً، ولكننا قادرون على تقديم أفضل ما لدينا أمام جميع المنافسين، وسنقاتل بكل قوة من أجل تحقيق أهدافنا ببلوغ المربع الذهبي.

من جانبه، قال البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر السعودي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن فريقه جاهز لمواجهة الوصل غداً، معتبراً أن اللقاء يمثل محطة مهمة في مشوار الفريق.

وأضاف: نخوض مباراة مهمة للغاية، ونحن على أتم الاستعداد لها، ولا نعاني أي غيابات.. الجميع في أفضل حالة فنية وبدنية، ولا نعاني أي ضغوطات.