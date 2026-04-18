سعود بن صقر يحضر أفراح الزعابي

رأس الخيمة في 18 أبريل / وام / شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله حسن بن حميدان الزعابي، بمناسبة زفاف نجله حمد، إلى كريمة الدكتور إبراهيم حسن بن حميدان الزعابي.

وقدّم سموه، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة تسودها المحبة والمودة.