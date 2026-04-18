موقع الفاية للتراث العالمي يقدم نموذج أوسع لمفهوم المشهد الثقافي





الشارقة في 18 أبريل/ وام / يبرز موقع الفاية للتراث العالمي في إمارة الشارقة في "اليوم العالمي للمعالم التاريخية والمواقع الأثرية" الذي يوافق 18 أبريل من كل عام كواحد من أكثر المواقع الأثرية أهمية في العالم ويحفظ الموقع الذي أُدرج على قائمة التراث العالمي في عام 2025 أدلة توثق وجود الإنسان في المنطقة منذ أكثر من 200 ألف عام مما يجعله أحد أقدم وأطول السجلات المتكاملة المعروفة للوجود البشري المبكر في بيئة صحراوية ومرجعاً أساسياً لفهم مسارات الهجرة المبكرة والانتشار البشري خارج إفريقيا.

ويقدم الفاية نموذجاً أوسع لمفهوم المشهد الثقافي إذ يمتد سجله الأثري متعدد الطبقات من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث موثقاً أنماط الحركة البشرية طويلة الأمد وقدرة الإنسان على التكيف مع البيئة والقدرة على البقاء عبر تحولات مناخية متعاقبة.

ومنذ إدراجه يواصل موقع الفاية للتراث العالمي استقطاب اهتمام أكاديمي وعلمي من مختلف أنحاء العالم إذ يحظى الموقع بدعم بحثي تحت إشراف "هيئة الشارقة للآثار" ويشمل برنامج "منحة الفاية للبحوث" وهي مبادرة رئيسية بقيمة 2 مليون درهم تمتد من 2026 إلى 2028 ودخلت حالياً مرحلة التقييم العلمي بمشاركة مؤسسات أكاديمية إقليمية ودولية رائدة وتعزز هذه الجهود مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في علوم التراث والبحوث الأثرية.

وتضم قائمة التراث العالمي لليونسكو أكثر من 1100 موقع منها 97 في المنطقة العربية تتوزع على أكثر من 160 دولة حول العالم وتتضمن أبرز المواقع الثقافية والطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية وتشكل هذه المواقع جزءاً من منظومة عالمية للبحث العلمي وصون التراث وحماية على المدى الطويل كما تسهم في دعم قطاع يوفر أكثر من 370 مليون فرصة عمل حول العالم ويشكّل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي عالمياً.