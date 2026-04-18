"الشارقة للتراث" و"سياحية الشارقة" يحتفيان بيوم التراث العالمي في منطقة شيص

الشارقة في 18 أبريل/ وام / احتفى معهد الشارقة للتراث بالتنسيق مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بيوم التراث العالمي الذي يصادف 18 أبريل من كل عام وذلك في قرية شيص التراثية وسط أجواء ثقافية عكست أصالة الموروث الإماراتي وثراء عناصره.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من الزوار والمهتمين حيث تنوعت الفقرات بين عروض الفرق الشعبية وتقديم الحرف التقليدية الحيّة إلى جانب عرض منتجات حرفية متنوعة تعكس تفاصيل الحياة التراثية في البيئة المحلية.

وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث أن الاحتفاء بيوم التراث العالمي في قرية شيص التراثية يعكس عمق الارتباط بالموروث الثقافي ويعزز حضوره في وجدان المجتمع، مشيراً إلى مواصلة المعهد جهوده في صون التراث وتوثيقه وترسيخ الوعي بأهميته وربط الأجيال بجذورها بأساليب معاصرة تحافظ على أصالته واستمراريته.

من جانبه أوضح أبوبكر الكندي مدير معهد الشارقة للتراث أن هذه الاحتفالية تعكس تكاملاً بين التراث والتنمية من خلال دعم الحراك السياحي وتعزيز حضور الوجهات التراثية في إمارة الشارقة، لافتاً إلى أهمية التفاعل المجتمعي والشراكات المؤسسية في إبراز الهوية الوطنية وترسيخها لدى مختلف فئات المجتمع.