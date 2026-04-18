مشاركة واسعة وختام مميز لمهرجان براعم كرة القدم

دبي في 18 أبريل/ وام / اختتم اتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء اليوم، فعاليات مهرجان البراعم لمواليد 2018، الذي أُقيم عبر ثمانية تجمعات خلال الفترة من 11 أكتوبر 2025 حتى 18 أبريل 2026، بمشاركة 432 لاعبًا يمثلون 18 فريقًا، جرى توزيعهم على أربع مجموعات، في حدث يعكس الاهتمام المتواصل بتطوير قاعدة كرة القدم الإماراتية.

وحضر اليوم الختامي فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد عضو لجنة المسابقات، حيث قاما بتتويج اللاعبين المشاركين، تقديرًا لجهودهم ومستوياتهم التي قدموها خلال المهرجان.

وضمت قائمة الفرق المشاركة أندية الوحدة، والجزيرة، والعين، والوصل، والنصر، وشباب الأهلي، وعجمان، والشارقة، والإمارات، وحتا، والعربي، والفجيرة، وكلباء، والذيد، والجزيرة الحمراء، وفالكون، في حضور يعكس تنوع المشاركة وحرص الأندية على دعم الفئات السنية.

وخلال المهرجان، تم تنظيم 256 مباراة على ملاعب الأندية المشاركة، فيما استضاف ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي التجمع الختامي، الذي جاء تتويجًا لسلسلة من المنافسات الهادفة إلى تعزيز اللعب الجماعي وترسيخ الروح الرياضية بين اللاعبين، إلى جانب تنمية المهارات الأساسية في هذه المرحلة العمرية.

وأكد فهد إسماعيل الحوسني أن مهرجان البراعم يمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير كرة القدم الإماراتية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات السنية باعتبارها النواة الحقيقية لمستقبل اللعبة.

وقال: “نحرص من خلال هذه المهرجانات على توفير بيئة مناسبة تتيح للأطفال التعبير عن مواهبهم، واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب غرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والروح الرياضية”.

وأضاف أن المشاركة الواسعة والمستويات التي شهدها المهرجان تعكس حجم الجهود المبذولة من الأندية والأجهزة الفنية، وهو ما يعزز الثقة بمستقبل مشرق لكرة القدم الإماراتية، في ظل وجود قاعدة واعدة من المواهب المتميزة القادرة على مواصلة مسيرة التطور والإنجاز.