ولي عهد رأس الخيمة يفتتح متحف جمعية الشحوح للثقافة والتراث بمناسبة يوم التراث العالمي

رأس الخيمة في 18 أبريل/ وام / زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جمعية الشحوح للثقافة والتراث برأس الخيمة، وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 من أبريل من كل عام.

وشهد سموه الاحتفال الذي أقامته الجمعية بهذه المناسبة الوطنية والعالمية، إيماناً بأهمية صون الموروث الحضاري وتعزيز الهوية الوطنية الأصيلة، وحرصاً من سموه على دعم المؤسسات الثقافية والتراثية في الإمارة.

وقام سموه بافتتاح متحف جمعية الشحوح للثقافة والتراث، الذي يُعدّ صرحاً ثقافياً يحتضن روائع الموروث الشعبي لأبناء المنطقة، ويوثّق تاريخ قبيلة الشحوح وفنونها وعاداتها وتقاليدها الأصيلة التي توارثتها الأجيال عبر مئات السنين.

وقدّمت خلال الاحتفال الفرق الشعبية أجمل الأهازيج والفنون الشعبية التراثية الأصيلة، التي أضفت على المناسبة بهجةً وروحاً وطنيةً عاليةً، تجلّت فيها قيم الانتماء والفخر بالهوية الإماراتية.

وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية الشحوح للثقافة والتراث في صون الإرث الحضاري وتوثيقه ونقله للأجيال القادمة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي التراث الوطني اهتماماً بالغاً باعتباره ركيزةً أساسيةً من ركائز الهوية الوطنية.