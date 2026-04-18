مسيرة مجتمعية في مدينة زايد ضمن فعالية “فخورين بالإمارات”

مدينة زايد في 18 أبريل/ وام / نظم فريق التواجد البلدي بمدينة زايد في منطقة الظفرة مسيرة ضمن حملة "فخورين بالإمارات" انطلقت من واحة مدينة زايد وحتى حديقة الشيخة سلامة بنت بطي، بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وعبّر أهالي مدينة زايد خلال مشاركتهم في المسيرة بالسيارات، والخيول والهجن رافعين علم الدولة عالياً خفاقاً عن فرحتهم مؤكدين أن هذه المبادرات الوطنية تعزز روح الانتماء والولاء، وتُجسد قيم الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع.

وأشادوا بالجهود المبذولة في تنظيم الحملة، والتي أسهمت في نشر أجواء إيجابية تعكس حب الوطن والفخر بالهوية الوطنية.

وقالوا إن هذه المسيرة الكبيرة شكّلت منصة مجتمعية جمعت مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والشباب والنساء وكبار المواطنين، في صورة تعبّر عن التكاتف والتلاحم المجتمعي.

وأكدوا أن مشاركة الأسر في هذه الفعاليات تغرس في نفوس الأبناء قيم حب الوطن واحترام رموزه، وتعزّز لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على مكتسباته.

كما أكدوا، أن "فخورين بالإمارات" ليست مجرد حملة، بل رسالة وطنية تعبّر عن عمق الانتماء والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.