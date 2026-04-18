إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة "سيح السلم" لالتقاط الأوتاد

أبوظبي في 18 أبريل/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق إقامة بطولة سيح السلم لالتقاط الأوتاد في مدينة دبي الدولية للقدرة يومي 20 و21 أبريل الحالي، في المحطة الثامنة لبطولات الموسم الجاري.

وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد، إغلاق باب التسجيل غدا الأحد للمشاركين في منافسات الفرق والفردي، واكتمال جميع الترتيبات للمنافسات المقررة، لاسيما بعد النجاح الكبير لبطولة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة الأسبوع الماضي.

وأوضح أن مشاركة المرأة في منافسات التقاط الأوتاد خطوة نوعية تمهد الطريق لتمكينها، واكتساب الخبرات والمهارات، لتحقيق أعلى معدلات التنافسية، مشيراً إلى تزايد الإقبال على مستوى الفرق والفردي للمشاركة في الفعاليات خلال الموسم الجاري.