شباب الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

جدة في 18 أبريل/ وام / تأهل شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على فريق بوريرام التايلاندي 3-2 بعد التمديد، في استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة السعودية، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي.

تقدم شباب الأهلي بهدف عكسي سجله لاعب بوريرام بيتر زولي في مرماه (ق 13)، وأضاف سعيد عزت الله الهدف الثاني لشباب الأهلي (ق 49).

وقلص جيلهيرمي بيسولي الفارق للفريق التايلاندي (ق 64) من علامة الجزاء، قبل أن يعادل زميله بيتر زولي النتيجة (ق 70)، وعن طريق رينان استعاد شباب الأهلي التقدم (ق 93).

وسيواجه شباب الأهلي فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني في الدور المقبل، فيما يواجه فيسل كوبي الياباني الأهلي السعودي في الدور نفسه.