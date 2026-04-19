المنتخب الوطني للجوجيتسو إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية

أبوظبي في 19 أبريل /وام/ غادرت بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، صباح اليوم متجهة إلى مدينة سانيا الصينية، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة "سانيا 2026"، التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي، وتقام خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري، بعد مرحلة إعداد مكثفة شهدت استكمال التحضيرات الفنية والبدنية استعداداً لهذا الاستحقاق القاري المهم.

ويشارك في هذا الحدث القاري نحو 3800 لاعب ولاعبة يمثلون 45 دولة آسيوية، يتنافسون في 14 رياضة، في مشهد يعكس حجم الحدث وأهميته على مستوى القارة.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة لما تمثله الدورة من منصة تنافسية متقدمة تعكس مستوى تطور رياضة الجوجيتسو، وتشكل فرصة للمنتخب الوطني لتعزيز تفوقه وترسيخ ريادة دولة الإمارات على الساحة القارية.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي يرأس بعثة المنتخب، أن المشاركة في هذا الحدث تمثل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة الفنية، وفرصة مهمة للاحتكاك بمدارس مختلفة وقياس الجاهزية في بيئة تنافسية متنوعة، بما ينسجم مع نهج الاتحاد في تطوير قدرات اللاعبين ورفع جاهزيتهم للحفاظ على التفوق الفني والتكتيكي تحت الظروف المختلفة، وتعزيز حضور المنتخب في الاستحقاقات القارية والدولية.

وأضاف أن عودة البطولة بعد النسخة الأخيرة التي أُقيمت عام 2016 في فيتنام، تمنحها بعدًا تنافسيًا خاصًا، في ظل مشاركة واسعة من منتخبات قوية على مستوى القارة، معربا عن الثقة بقدرة لاعبي المنتخب على تقديم مستوى يعكس حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية.

من جانبها، قالت اللاعبة أسماء الحوسني، إن التحضيرات لهذه المشاركة ركزت على رفع مستوى الجاهزية الفنية، وتحسين القدرة على قراءة أساليب المنافسين والتعامل مع السيناريوهات المختلفة داخل النزال، لا سيما في ظل مواجهة لاعبين أقوياء يمثلون نخبة المنتخبات على مستوى القارة، مشيرة إلى أن دقة التنفيذ وسرعة اتخاذ القرار تلعبان دوراً بالغ الأهمية في حسم المواجهات.

وأضافت: "أدخل البطولة بثقة كبيرة وطموح لتحقيق أفضل النتائج وحصد أكبر عدد من الميداليات الملوّنة، وتمثيل الدولة بالصورة التي تليق بمكانتها في رياضة الجوجيتسو".

ويخوض منتخبنا الوطني المنافسات بتشكيلة متوازنة تضم نخبة من اللاعبين واللاعبات، حيث يشارك في فئة الرجال كل من: عمر علي السويدي، وخالد محمد الشحي، وسلطان محمد حسن، وسلطان عماد جبر، ومهدي خالد العولقي، وسلطان فيصل الحوسني، فيما تضم قائمة السيدات: حصة ثاني الشامسي، وأسماء حسن الحوسني، وزمزم محمد الحمادي، وشمسة خميس العامري، وشما يوسف الكلباني، ومهرة محمد محفوظ، في خطوة تعكس قوة قاعدة المواهب وتوازن الحضور بين الجنسين في الاستحقاقات القارية.