الشارقة الخيرية تقدم مساعدات سكنية لـ 483 أسرة

الشارقة في 19 أبريل/ وام / قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال الربع الأول من العام الحالي مساعدات سكنية لـ483 أسرة بقيمة 3.7 مليون درهم شملت سداد متأخرات الإيجار وأعمال ترميم وصيانة وتأثيث بيوت بعض الأسر حيث تشكل هذه المساعدات أولوية خاصة لدى الجمعية لتحقيق الاستقرار السكني.

وقال سعادة محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن فريق إدارة المساعدات ينفذ زيارات ميدانية ويدرس كل حالة بدقة لضمان وصول الدعم للأسر المستحقة وذلك ضمن إستراتيجية الجمعية الرامية إلى تعزيز جودة حياة الأسر متوجهاً بشكره إلى المحسنين الداعمين لمشاريع الجمعية وأعمالها الخيرية داخلياً وخارجياً.