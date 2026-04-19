جناح الإمارات يفتتح أبوابه غداً في معرض خدمات الدفاع آسيا 2026 بكوالالمبور

كوالالمبور في 19 أبريل/ وام / تنطلق غداً فعاليات الدورة الـ19 من معرض خدمات الدفاع آسيا "DSA 2026" في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فيما يستعد الجناح الوطني لدولة الإمارات لاستقبال الوفود الدولية وصانعي القرار وقادة قطاع الدفاع في المعرض الذي يمتد على مدار أربعة أيام من 20 إلى 23 أبريل الحالي.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مُدن، حيث يجمع الجناح نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن ومن بين هذه الشركات "مجموعة إيدج" الرائدة عالمياً في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و"كالدس جروب"، و"ريسورس أندستريز" المزود المتخصص في حلول الأمن والدفاع و"أسيس للقوارب" المتخصصة في صناعة زوارق الإنقاذ عالية الأداء.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في معرض خدمات الدفاع آسيا "DSA 2026" ضمن توجه وطني لتعزيز حضور الشركات الإماراتية في المحافل الدولية، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في منظومة الصناعات الدفاعية العالمية.

ويعمل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على دعم هذه المشاركة من خلال تمكين الشركات الوطنية وتجميعها تحت جناح وطني موحد، بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء العالميين، بما يسهم في نقل المعرفة وتمكين القدرات الوطنية.

وعلى مدار أيام المعرض الأربعة، يستعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات مجموعة واسعة من المنتجات والحلول المتقدمة أمام سوق الدفاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعود مجموعة "إيدج" للمشاركة في معرض خدمات الدفاع آسيا 2026 من خلال عرض متكامل متعدد المجالات يضم أنظمة وحلولاً متقدمة وعالية التأثير، مقدمةً للقوات في المنطقة أحدث التقنيات الداعمة للعمليات الحديثة.

وتشمل الأنظمة المعروضة ذخائر موجّهة بدقة وتم اختبارها ميدانياً، وأنظمة جوية غير مأهولة ذاتية التشغيل، والذخائر التي تبقى بالجو حتى رصد الهدف، إضافة إلى أنظمة كهروبصرية وأنظمة رادارية معززة بالذكاء الاصطناعي، وأسلحة نارية عالية الأداء، وسفن بحرية متعددة المهام، وأنظمة اتصالات فائقة الأمان، وحلول الحرب الإلكترونية، ومركبات مدرعة متعددة الاستخدامات.

كما تستعرض "إيدج" أنظمة صاروخية متقدمة، من بينها صاروخ MANSUP-ER المضاد للسفن والقادر على العمل في مختلف الظروف الجوية بمدى موسّع، إلى جانب نظام SKYKNIGHT للدفاع الجوي، الذي يتميز بسرعة الانتشار والجاهزية العالية.

وتستعرض مجموعة كالدس القابضة، ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، مجموعة من أبرز حلولها الدفاعية المتكاملة على صعيد المنظومات البرية والبحرية والجوية من أبرزها نماذج من الطائرة بدر "250-B" والمركبة الحديثة "مزيد 001" علاوة على نماذج متطورة من صواريخ "الحداه" ونموذج من السفينة الدورية PV38، والتي تم تصنيعها بالكامل وفق أعلى وأحدث التقنيات والمعايير العالمية داخل دولة الإمارات، وبسواعد وكفاءات وطنية مؤهلة، في تجسيد عملي لقدرات التصنيع المتقدم الذي تتبناه المجموعة.

وستعرض شركة "ريسورس إندستريز"، خلال مشاركتها في معرض خدمات الدفاع آسيا 2026، منتجات من أقسامها المتخصصة في مجال الطيران، والحرب الإلكترونية، والأنظمة البرية.

كما سيتم عرض مركبتين قتاليتين؛ مركبة القتال ذات الكابينة المزدوجة MOREB MRAP، وناقلة الجنود المدرعة MOREB Light Strike Reconnaissance Vehicle.

وتحتوي كلتا المركبتين على محطات أسلحة يتم التحكم فيها عن بُعد "TRAKON30 وTRAKON LITE"، فيما تم تجهيز مركبة MRAP بنظام التشويش بعيد المدى واسع النطاق UNI3008 المثبت في حجرة الشحن.

وتشمل المنتجات في مجال الطيران مروحية النقل الثقيل H500 بدون طيار، وطائرة V-15 VTOL بدون طيار، ونموذجًا ثلاثي الأبعاد لطائرة RI-MALE بدون طيار.

وفي قسم الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى نظام UNI3008، سيتم عرض نظام التشويش Sky Sentry ومدفع PULSE50 المضاد للطائرات بدون طيار.

كما ستقوم شركة "أسيس للقوارب"ASIS Boats، الرائدة عالمياً في مجال الحلول البحرية المتطورة، بعرض مجموعتها من القوارب الصلبة القابلة للنفخ "RIBs" المتطورة المخصصة للاستخدامات العسكرية والمهنية، مع التركيز على المنصات عالية الأداء والمصممة خصيصاً حسب الطلب والتي تحظى بثقة وكالات الدفاع والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض "أسيس للقوارب" قدراتها المتكاملة في مجال الدفاع البحري، والتي تشمل نظاماً اعتراضياً مضاداً للطائرات بدون طيار مدمجاً بسهولة ويسر داخل سفنها لتعزيز الأمن متعدد المجالات والاستعداد العملياتي.

وإلى جانب مشاركة نخبة من الشركات الرائدة في مجالات الدفاع والأمن، تشارك "كابيتال للفعاليات" الذراع التنظيمية لمجموعة "أدنيك"، ومجلة "الجندي" ومجلة "درع الوطن" المجلتين الرسميتين لوزارة الدفاع الإماراتية، الشريك الإعلامي في الجناح الوطني لدولة الإمارات.

وتستعرض "كابيتال للفعاليات" أبرز الفعاليات الدفاعية الإماراتية، لاسيما النسخ القادمة لعام 2027 من معرض الدفاع الدولي "أيدكس" ومعرض الدفاع البحري وأمن الملاحة "نافدكس"، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، ومعرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2028.

ويتيح معرض خدمات الدفاع آسيا 2026 الفرصة للزوار لاستكشاف الجناح الوطني لدولة الإمارات في القاعة 4 في منصة عرض رقم 4100، والتواصل المباشر مع كبار القادة والمهندسين والمتخصصين في مجال الدفاع والأمن لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التقنيات المتطورة الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.