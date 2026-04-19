النمسا تسجل انخفاضاً بنسبة 45% في طلبات اللجوء بالربع الأول من العام الحالي

فيينا في 19 أبريل/ وام / سجلت النمسا تراجعاً كبيراً في عدد طلبات اللجوء المقدمة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفض العدد بنسبة 45% إلى نحو 2600 طلب لجوء، مقارنة بنحو 7 آلاف طلب خلال الفترة نفسها قبل عامين.

وأوضحت إدارة اللجوء والهجرة النمساوية في تقريرها الفصلي، أن التراجع في عدد طلبات اللجوء بلغ 2160 طلباً، في حين منحت السلطات المعنية وضع الحماية لنحو 3500 شخص منذ مطلع العام الحالي، منهم 1074 طلباً فقط لأشخاص جدد وصلواً حديثاً إلى النمسا، فيما تعود بقية الطلبات إلى أفراد انضموا إلى عائلاتهم بالإضافة إلى أطفال ولدوا في النمسا.

وأظهرت الأرقام الرسمية استمرار تراجع طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين والأفغان، حيث شكّلت الطلبات المقدمة من مواطني البلدين 51% من إجمالي طلبات اللجوء، بعد أن تصدرت الدولتان إحصائيات الطلبات لسنوات بلغت في العام الماضي 58%، وقبل عامين كانت 68%.