كيبروتيش يحصد لقب ماراثون فيينا وجيزاهجن تسجل رقماً قياسياً جديداً للسيدات

فيينا في 19 أبريل/ وام / فازالعداء الكيني فاني كيبروتيش بماراثون فيينا الثالث والأربعين، بزمن قدره ساعتين وست دقائق و54 ثانية، وحطمت العداءة الإثيوبية تيجيست جيزاهجن الرقم القياسي لسباق السيدات بفارق نحو دقيقة، وقطعت المسافة في ساعتين وعشرين دقيقة وست ثواني.

وسجّلت النسخة الثالثة والأربعين من ماراثون العاصمة النمساوية فيينا، رقماً قياسياً جديداً بالنسبة لعدد المشاركين، بزيادة قدرها 3 آلاف عداء عن نسخة العام الماضي، وأتاحت إدارة الماراثون لأول مرة خيار المشاركة في السباق لمسافة 10 كيلومترات إلى جانب المسافة الكاملة للسباق التي تبلغ 42.195 كيلومترا.

جاء العداء الإريتري أوكبي كيبروم، الذي كان يعتبر من أبرز المرشحين للفوز، في المركز الثاني بزمن قدره 02:08:10، متقدماً على منافسه العداء الكيني تشارلز منيريا، الذي جاء في المركز الثالث بزمن قدره 02:08:41، واضطر العداء النمساوي آرون غروين، البالغ من العمر 27 عاماً، حامل الرقم القياسي النمساوي في العام الماضي، بزمن ساعتين و9 دقائق و53 ثانية، إلى الانسحاب قبل منتصف سباق الماراثون بقليل.

