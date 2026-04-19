اتفاقية تعاون بين "جمعية الصحفيين" والمنظمة الدولية للصحافة لتنفيذ برامج تدريبية إعلامية

دبي في 19 أبريل/ وام / وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية والمنظمة الدولية للصحافة والإعلام "IPMO" ومقرها هولندا اتفاقية تعاون لإطلاق برامج تدريبية متخصصة في مجال الإعلام الدولي، تستهدف إعداد كوادر صحفية مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية العالمية، بما يسهم في تعزيز تمثيل الإعلام العربي على الساحة الدولية.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الجمعية في دبي، حيث وقعتها سعادة فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، وسعادة الدكتور خالد بكداش، رئيس المنظمة، بحضور سعادة سلطان الحوسني، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب نخبة من القيادات الإعلامية والصحفيين.

وأكدت سعادة فضيلة المعيني أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة متقدمة من التعاون المؤسسي المنظم في مجالات التدريب الإعلامي الدولي وتبادل الخبرات وتطوير القدرات المهنية، بما يعزز جاهزية الكوادر الإعلامية لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، ويرسخ حضورها الفاعل على المستوى الدولي.

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور خالد بكداش أن هذا النوع من الشراكات الدولية لا يقتصر على تدريب الصحفيين في الشرق الأوسط فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في إعادة تموضع الصحافة العربية في مكانتها المستحقة، بما يوازي كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية، ويرتقي بمستوى نقل الحقائق بمهنية عالية، ويعزز المصداقية، ويواجه التزييف الرقمي والتضليل الإعلامي بكفاءة واحتراف.

وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين ببناء منظومة إعلامية متقدمة، وترسيخ معايير المهنية والاحتراف، وتعزيز الحضور الإعلامي العربي على المستوى الدولي من خلال برامج نوعية ذات أثر مستدام.