مبادرة جديدة من بلدية دبي توفر مساحات عمل مرنة في الحدائق العامة

دبي في 19 أبريل/ وام / أطلقت بلدية دبي مبادرة لتطوير مساحات العمل في الحدائق العامة "العمل من الحديقة - Work From Park" في خطوة نوعية تستهدف إعادة تعريف دور الحدائق كمساحات حضرية متكاملة تقدم تجربة تجمع بين الإنتاجية والترفيه والطبيعة في آنٍ واحد وتوفر ضمنها بيئة عمل مرنة تجعل منها وجهات أكثر جاذبية ورفاهية وجودة للحياة.

وفي إطار تنفيذ هذه المبادرة الإستراتيجية، وقّعت البلدية مذكرتي تعاون مع مجموعة "أمانة " وشركة "لتس وورك ذ.م.م" وذلك لدعم تطوير البنية التحتية المتقدمة لمساحات العمل المستقبلية وتشغيلها ضمن الحدائق العامة في الإمارة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية دبي لتفعيل الحدائق والمرافق العامة كأصول حضرية متعددة الاستخدامات تدعم أنماط الحياة والعمل الحديثة وتعزز الإنتاجية الاقتصادية وترتقي بالتفاعل المجتمعي والإنساني بما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040 وتشكل محطة محورية في دعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 إلى جانب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتُقدم مبادرة مساحات العمل في الحدائق العامة نموذجاً حضرياً مبتكراً يُعيد تموضع الحدائق العامة لتكون بيئات مفتوحة وممكنة للإنتاجية مصممة لدعم رواد الأعمال والعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافةً إلى منظومة العمل عن بُعد إلى جانب كونها وجهات ترفيهية.

ومن المقرر افتتاح أول وجهة رئيسية من المبادرة في مايو 2026 في حديقة بحيرة البرشاء حيث ستضم مساحات عمل معيارية مصممة وفق أعلى معايير الاستدامة ومتكاملة مع البيئة الطبيعية للحديقة، كما سيتم إطلاق مواقع إضافية ضمن الحدائق على مدار العام بما يعزز انتشار المفهوم على مستوى الإمارة.

وستقوم مجموعة أمانة بموجب الاتفاقية ومن خلال شركة دوبوكس بإنشاء وتطوير أول مساحة للعمل من الحديقة في حديقة بحيرة البرشاء وذلك باستخدام تكنولوجيا البناء المعياري المسبق الصنع بما يتناسب مع إستراتيجيات الاستدامة والمرونة والسرعة.

وفي إطار الاتفاقية مع شركة "لتس وورك" ستركز الشراكة على تفعيل وتشغيل المبادرة داخل الحدائق العامة بما في ذلك حديقة بحيرة البرشاء لتكون بيئة عمل مرنة ومفتوحة للجميع.

ومن خلال منصة "Letswork" سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى شبكة متكاملة من مساحات العمل المتنوعة تشمل مكاتب مؤقتة ومساحات للفعاليات واستوديوهات بودكاست ومرافق للإنتاج الإبداعي.

وتُسهم هذه الشراكات مجتمعة في تحقيق تكامل متقدم بين التصميم والتنفيذ والتشغيل بما يضمن جاهزية الحدائق العامة لدعم الإنتاجية والعمل وتعزيز التفاعل المجتمعي.

وستنفذ المبادرة من خلال نموذج شراكة منظم بين القطاعين العام والخاص بما يفتح آفاقاً واسعة لمشاركة القطاع الخاص ويحفّز الاستثمارات ويدعم بناء اقتصاد حضري مستدام قائم على الابتكار.