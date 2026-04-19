إقبال جماهيري كبير ونجاح تنظيمي لافت في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

أبوظبي في 19 أبريل/ وام / أختتمت اليوم منافسات النسخة الثامنة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور جماهيري لافت يعكس مكانة البطولة ودورها في نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال.

وشهدت البطولة، التي أقيمت على مدار يومين، إقبالاً واسعاً، بما يعكس الصدى الإيجابي الذي تكتسبه البطولة مع كل نسخة، فيما تميزت منافسات اليوم الختامي بنزالات قوية اتسمت بالحماس والتحدي لفئتي الشباب A (16–17 عاماً) والكبار (18 عاماً وما فوق)، وأظهرت مستويات فنية متقدمة وتنافسية عالية بين اللاعبين.

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النسخة الثامنة من البطولة تمثل محطة مهمة تجسد مرحلة الحصاد بعد سنوات من العمل المتواصل، مشيراً إلى أن النسخ الماضية أسهمت في تراكم الخبرات التنظيمية والفنية، وصولاً إلى تنظيم بطولة وطنية بمستويات احترافية متقدمة.

وقال: فخورون بما وصلت إليه البطولة في نسختها الثامنة، والتي عكست التطور الكبير في الأداء الفني والتنظيمي، وحققت أهدافها بنجاح، وفي مقدمتها اكتشاف المواهب وصقلها لرفد المنتخب الوطني بعناصر متميزة قادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل.

وأضاف أن البطولة شهدت تطوراً لافتاً في مستوى النزالات، ما يعكس حجم العمل الذي يبذله الاتحاد في إعداد اللاعبين وتأهيلهم وفق أفضل المعايير، مشيداً في الوقت ذاته بالحضور العائلي المميز الذي شكّل إحدى أبرز سمات البطولة، حيث قدمت الأسر دعماً معنوياً كبيراً للاعبين، في مشهد يعكس تماسك الأسرة ودورها في بناء مجتمع قوي ومتماسك، لا سيما مع تزامن البطولة مع “عام الأسرة.

وأعرب اللاعب سيف سعود الجنيبي من أكاديمية أدما، المتوج بالميدالية الذهبية في فئة الشباب A، عن سعادته بالمشاركة في البطولة التي تحظى باهتمام متزايد كل عام، مؤكداً أن هذا الاهتمام يمنح اللاعبين دافعاً كبيراً للاستمرار وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أعلى المستويات.

وعبّر اللاعب حمزة الكيلاني من أكاديمية أدما، الحاصل على الميدالية البرونزية في فئة الشباب A، عن فخره بالمشاركة في البطولة، مؤكداً أنها وفرت منصة متميزة لإبراز مهارات اللاعبين وقدراتهم، مشيراً إلى أن الفوز يمثل حافزاً لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.

وأكدت النسخة الثامنة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة مكانتها كإحدى أبرز البطولات الوطنية الداعمة لمسيرة اللعبة، ومنصة حقيقية لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، بما يعزز ريادة الدولة في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة وترسيخ حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية.