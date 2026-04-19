شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان ألقاب الدوري العام للكاتا

الشارقة في 19 أبريل/ وام / توج ناديا شباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية بلقبي الدوري العام لمسابقة الكاتا فرق، التي اختُتمت أمس على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 أندية.

وفرض نادي شباب الأهلي سيطرته على منافسات الإناث، بعد فوزه بدروع الدوري العام للفئات الأربع: الفتيات، والناشئات، والآنسات، والسيدات، مؤكداً تفوقه عبر نتائجه المميزة.

وفي المقابل، أحرز نادي الشارقة للألعاب الفردية لقبي فئتي الأشبال والرجال، فيما توّج نادي شرطة دبي بدرع فئة الشباب، ونال شباب الأهلي لقب فئة الناشئين.

وشهد ختام البطولة حضور وتتويج الفائزين عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، يتقدمهم إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، ومريم الشامسي رئيسة لجنة المرأة، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.