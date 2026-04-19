رئيس البرلمان العربي يطالب الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بموقف حازم تجاه قانون إعدام الأسرى

إسطنبول في 19 أبريل/ وام/ طالب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز باتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن الشبكة البرلمانية تمثل ضمير دول العالم الحر وأن أقل ما يمكن أن تقدمه هو إصدار قرار برفض وإدانة هذا القانون البغيض وحشد الجهود الدولية لضمان عدم تنفيذه، وإدراج القرار ضمن الوثائق الصادرة عن المؤتمر.

وأضاف "اليماحي" في كلمته أمام مؤتمرها الخامس بإسطنبول " لا نتصور أن يجتمع هذا الحشد البرلماني الدولي، الذي طالما انتصر للقضايا العادلة، دون أن يكون له موقف واضح من تشريع عنصري يشرعن إعدام آلاف الأسرى الأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وحول الموضوع الرئيسي المدرج على جدول أعمال المؤتمر تحت عنوان "التحضّر القادر على التكيّف مع تغيّر المناخ والصمود أمام آثاره"، أكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الموضوع لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحّة تفرضها التحديات المتسارعة التي تواجه مدننا كافة، وتفرض علينا تعزيز الأطر التشريعية التي تدمج اعتبارات تغير المناخ في التخطيط العمراني.