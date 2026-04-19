مانشستر سيتي يفوز على أرسنال ويشعل المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي

لندن في 19 أبريل /وام/ حسم مانشستر سيتي قمته أمام أرسنال بالفوز 2-1، وذلك خلال المباراة التي أقيمت اليوم، على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقلص مانشستر سيتي الفارق بينه وبين أرسنال المتصدر إلى 3 نقاط فقط في صراع المنافسة على اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد أرسنال عند 70 نقطة في الصدارة.

تقدم ريان شرقي للسيتي في الدقيقة 16، وأدرك أرسنال التعادل سريعًا عن طريق كاي هافرتز في الدقيقة 18، وعاد السيتي للتقدم مجددًا في الدقيقة 65 عبر إيرلينج هالاند.

وفي مواجهات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز ليفربول على إيفرتون 2-1، و أستون فيلا على سندرلاند 4-3، و نوتينجهام فورست على بيرنلي 4-1.