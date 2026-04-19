فريق العين بطلاً لكأس الإمارات لناشئي كرة القدم

دبي في 19 أبريل/ وام/ تُوّج فريق نادي العين لكرة القدم، بكأس بطولة الإمارات تحت 16 سنة، عقب فوزه على فريق الوحدة بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت، اليوم، على ملعب نادي النصر رقم (2).

وسجل هدفي العين صالح عدنان وأبوبكر شاتي.

وحضر المباراة ومراسم التتويج، عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث قام بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق العين الميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما تم تكريم الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الوحدة بالميداليات الفضية.

وكان العين قد بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على جلف يونايتد بركلات الترجيح (4-3) في الدور نصف النهائي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، فيما تأهل الوحدة بعد فوزه على العروبة بنتيجة (2-1) في الدور ذاته.