فنادق الفجيرة تسجل إشغالاً قياسيًا مطلع 2026

الفجيرة في 19 أبريل/ وام/ سجلت فنادق الفجيرة إشغالاً قياسيًا مع مطلع 2026 إذ تراوحت نسب الإشغال الفندقي بين 95% و100% .

وشهدت الإمارة إقبالاً واسعاً من السائحين الباحثين عن تجربة جبلية ترفيهية فريدة .

وأكدت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن النتائج المحققة تُترجم بوضوح مسيرة النمو السياحي المستدام في الإمارة، مشيرةً إلى أن الارتفاع الملحوظ في نسب الإشغال يعكس نجاح الاستراتيجية السياحية لحكومة الفجيرة الرامية إلى تنويع المنتج السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، مؤكدةً أن المؤشرات تُمثّل دافعاً لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير الوجهات والمرافق الترفيهية.