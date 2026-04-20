ارتفاع الدولار مقابل 6 عملات رئيسية أخرى

عواصم في 20 أبريل /وام/ اتجه ⁠الدولار نحو أعلى مستوى له خلال أسبوع في مستهل التداولات الآسيوية اليوم ، وسط المستثمرين إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.3 بالمئة ​ليصل إلى 98.485، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل نيسان.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى ​1.1731 دولار، كما ‌هبط الجنيه الإسترليني بنفس النسبة إلى 1.3480 دولار.

وأمام العملة اليابانية، ارتفع ​الدولار 0.2 إلى 158.945 ين، كما صعد أمام العملة الصينية 0.1 بالمئة ​إلى 6.8244 يوان في التداول خارج الصين.

وانخفض الدولار الأسترالي ⁠0.6 بالمئة إلى 0.7122 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5856 دولار.

وتراجعت عملة بتكوين ​المشفرة 0.7 بالمئة إلى 74130.13 دولار، في حين ⁠تراجعت عملة إيثر 0.7 بالمئة إلى 2266.10 دولار.