ارتفاع الدولار مقابل 6 عملات رئيسية أخرى

عواصم في 20 أبريل /وام/ اتجه الدولار نحو أعلى مستوى له خلال أسبوع في مستهل التداولات الآسيوية اليوم ، وسط المستثمرين إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 98.485، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل نيسان.
وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1731 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني بنفس النسبة إلى 1.3480 دولار.
وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.2 إلى 158.945 ين، كما صعد أمام العملة الصينية 0.1 بالمئة إلى 6.8244 يوان في التداول خارج الصين.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.7122 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5856 دولار.
وتراجعت عملة بتكوين المشفرة 0.7 بالمئة إلى 74130.13 دولار، في حين تراجعت عملة إيثر 0.7 بالمئة إلى 2266.10 دولار.