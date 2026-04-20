غلاء البنزين ينعش مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق الأوروبية

برلين في 20 أبريل /وام/ سجلت مبيعات ⁠السيارات الكهربائية بالكامل قفزة في الأسواق الرئيسية للسيارات في أوروبا

بنحو الثلث خلال الربع الأول من 2026، إذ بحث قائدو المركبات عن بدائل للمحركات التي تعمل بالوقود عقب ارتفاع أسعار البنزين .

وأظهرت ​بيانات لرابطة (إي-موبيليتي يوروب) وشركة الأبحاث (نيوأوتوموتيف) أن تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطاريات، وهو مؤشر على المبيعات، زاد بنسبة 29.4 بالمائة عن الربع نفسه من العام الماضي ليصل إلى ما يقرب من ‌560 ⁠ألف سيارة، وارتفعت أعداد السيارات التي تم تسجيلها في مارس وحده بنسبة 51.3 بالمائة لتصل إلى أكثر ⁠من 240 ألف سيارة في ​15 سوقا أوروبية.

و تشير البيانات إلى أن أكبر خمسة أسواق للسيارات الكهربائية في أوروبا -ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا- ​سجلت نموا يزيد على 40 بالمائة في ⁠مبيعات السيارات الكهربائية حتى الآن هذا العام.

