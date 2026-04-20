الصين تعزز صادرات الأجهزة الطبية إلى الشرق الأوسط

بكين في 20 أبريل /وام/ عززت الصين صادراتها من الأجهزة الطبية إلى دول الشرق الأوسط في عام 2025، بنسبة (1.54%) على أساس سنوي، بقيمة 3.484 مليار دولار أمريكي.

و بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" تصدرت المستهلكات الطبية قائمة الصادرات بنسبة تجاوزت (43%)، لتسجل (1.513) مليار دولار أمريكي، بزيادة (8.62%) على أساس سنوي، تلتها المعدات الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب وأجهزة التخدير والتنفس، بنسبة (27%) من الإجمالي، لتسجل (938) مليون دولار أمريكي، بزيادة (14.35%) على أساس سنوي.

-خلا-