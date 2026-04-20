صاروخ "بلو أوريجين" يضع قمرا صناعيا في مدار خاطئ

واشنطن في 20 أبريل /وام/ أكدت شركة الفضاء "بلو أوريجين" التي أسسها جيف بيزوس أن صاروخها الثقيل "نيو جلين" وضع قمرا صناعيا في مدار خاطئ خلال عملية إطلاقه الثالثة.

وذكرت الشركة ان الظروف لا تزال قيد التحقيق وانها تقوم حاليا بالتقييم وستقدم تحجيثا عن المعطيات عندما تتوفر لها معلومات أكثر تفصيلا.

و تم وضع القمر الصناعي المسمى "بلو بيرد 7" في مدار أدنى مما كان مستهدفا، حسبما أكدت شركة "إيه إس تي سبيس موبايل" المصنعة للقمر الصناعي.

وانطلق الصاروخ كما هو مخطط له من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، مسجلا المرة الأولى إعادة استخدام معزز طيران سابق وهبط المعزز بنجاح على منصة في المحيط الأطلسي بعد الانفصال.

وتطمح بلو أوريجين إلى استخدام نظام نيو جلين لمنافسة شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، والتي تهيمن حاليا على سوق الإطلاق التجاري.

