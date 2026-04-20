تراجع أسعار الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 20 أبريل /وام/ تراجعت أسعار الذهب ⁠بأكثر من واحد بالمائة اليوم مع ارتفاع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 4762.09 دولار للأوقية (الأونصة) ، ​بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 2 بالمائة إلى 4781.90 دولار.

وو تراجعت أيضا المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 ​بالمئة إلى 79.42 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة ⁠إلى 2086 دولار وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1547.10 دولار.