تراجع أسعار الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 20 أبريل /وام/ تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمائة اليوم مع ارتفاع الدولار.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 4762.09 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة.
كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 2 بالمائة إلى 4781.90 دولار.
وو تراجعت أيضا المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 79.42 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2086 دولار وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1547.10 دولار.