روبوت صيني يحطم الرقم القياسي للعدائين البشريين بسباق نصف الماراثون

بكين في 20 أبريل /وام/ فاز الروبوت الصيني "لايتنينغ" من طراز أونور روبوتكس دي1، الذي طورته شركة شنتشن هونر المحدودة لتطوير التكنولوجيا الذكية، بسباق نصف الماراثون للعدائين البشريين والروبوتات الشبيهة بالبشر ، بزمن بلغ 50 دقيقة و26 ثانية.

وأقيم السباق في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، المعروفة بـ"بكين إي تاون"، في العاصمة الصينية بكين .

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" تتفوق هذه النتيجة على الرقم القياسي للعداء الأوغندي جاكوب كيبليمو، والذي حققه في مارس الماضي في لشبونة في زمن بلغ 57 دقيقة و20 ثانية.

ويعد هذا السباق الثاني من نوعه في بكين، بينما ازداد عدد الفرق المشاركة من 20 في الدورة الأولى التي عقدت في العام الماضي، إلى أكثر من مائة هذا العام، بينها 5 فرق دولية.

وشملت تقنيات الروبوتات المشاركة فئتين رئيسيتين هما الملاحة الذاتية والتحكم عن بعد، حيث كان قرابة 40 في المائة من جميع الروبوتات مزودة بتقنية الملاحة الذاتية، بما فيها الروبوت "لايتنينغ".

وقد تحسن أداء الروبوتات بشكل كبير مقارنة مع الدورة السابقة، مع تقدم ملحوظ من حيث استقرار أداء البطاريات وسلاسة الخطوات واستقرار الخوارزميات.

