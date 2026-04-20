قطاع الذكاء الاصطناعي يدفع مؤشر "نيكي" نحو أعلى مستوياته

طوكيو في 20 أبريل /وام/ ارتفع ⁠المؤشر نيكي الياباني اليوم مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الأسبوع الماضي، مدفوعا بالتفاؤل إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر .

وصعد المؤشر نيكي 225 القياسي 0.97 بالمئة إلى 59045.45 نقطة عند استراحة منتصف جلسة ​التداول، مقتربا من أعلى مستوى يومي له عند 59688.10 نقطة الذي سجله يوم الخميس الماضي . وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 3786.07 نقطة.

وارتفع 138 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع ​86 سهما. وكانت أسهم ‌مجموعة "سوفت بنك" التي تعد من بين أكبر المستثمرين ​في الذكاء الاصطناعي وأسهم مورد قطاع الرقائق "ليزرتك" من بين الأسهم الأكثر ارتفاعا على ​المؤشر، إذ زادت خمسة بالمئة و5.6 بالمئة على ⁠الترتيب.

-خلا-