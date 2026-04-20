لجنة رعاية المواهب الرياضية تطلق النسخة الأولى من بطولة التايكواندو

دبي في 20 أبريل/ وام/ أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إطلاق النسخة الأولى من بطولة التايكواندو، يومي 24 و25 أبريل الجاري، على ملاعب الصالة المغطاة في الفجيرة، وذلك في إطار جهود اللجنة، وتحت إشراف وزارة الرياضة، الهادفة إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، وتعزيز قاعدة الممارسين في الألعاب القتالية.

وينظم البطولة اتحاد الإمارات للتايكواندو، برئاسة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، وبدعم من اللجنة، ضمن خطة وطنية، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن هذه البطولة تأتي امتدادا لرؤية الوزارة وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم البرامج الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل جديد من الرياضيين، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة لدعم منظومة اكتشاف المواهب، وتعزيز التكامل مع برامج الاتحادات الرياضية.

وأضاف أن البطولة تمثل خطوة إستراتيجية في مسار تطوير الرياضة الإماراتية، حيث يتم من خلالها على توفير بيئة تنافسية احترافية تسهم في اكتشاف القدرات الواعدة وصقلها، بما يعزز فرص إعداد أبطال قادرين على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، أن تنظيم هذه البطولة يجسد التزام الاتحاد بتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة التايكواندو، واكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، خاصة أنها تُعد منصة أساسية لاختيار عناصر متميزة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

وأعرب عن الفخر بإطلاق النسخة الأولى من بطولة المواهب للتايكواندو، التي تمثل خطوة مهمة في مسار بناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل من خلال هذه البطولة، بالتعاون مع وزارة الرياضة ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، على توفير بيئة تنافسية تُمكّن اللاعبين من إبراز إمكانياتهم والانطلاق نحو برامج تطوير طويلة المدى.

من ناحيتها دعت اللجنة المنظمة جميع الأندية والأكاديميات الرياضية في الدولة إلى المشاركة في البطولة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل وشروط المشاركة عبر القنوات الرسمية خلال الفترة المقبلة.