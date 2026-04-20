33 % نمواً في أعمال "دي إكس بي لايف" خلال 2025

دبي في 20 أبريل/ وام/ حققت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نموا بنسبة 33 % في حجم أعمالها خلال عام 2025، حيث نظّمت وأدارت وقدمت خدماتها إلى 442 فعالية تنوعت بين 84 معرضا و16 مؤتمرا و26 فعالية ترفيهية ورياضية وموسيقية و3 عروض أزياء و6 حفلات شركات و13 حفل تخرج، بالإضافة إلى 186 فعالية خارجية ، تم تنظيمها في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وعلى صعيد المعارض المتخصصة، واصلت الشركة تنظيم عدد من الفعاليات الدولية البارزة، من بينها معرض عالم القهوة الذي اجتذبت دورته الرابعة نحو 17 ألف زائر متخصص من 78 دولة، وشهد تضاعف حجمه 4 مرات خلال أربع سنوات، حيث أقيمت دورة عام 2025 على مساحة 20 ألف متر مربع بزيادة %30 عن الدورة السابقة.

وتوسعت أنشطة الشركة خارج دولة الإمارات إلى مملكة البحرين بتنظيم مهرجان البحرين للقهوة بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث استقطبت دورته الأولى أكثر من 10 آلاف زائر.

وفي مجال المؤتمرات، نظمت دي إكس بي لايف 16 مؤتمرا دوليا، من أبرزها المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "ICOM" الذي يضم أكثر من 50 ألف عضو في 137 دولة، ومؤتمر الاتحاد البريدي العالمي "UPU" التابع للأمم المتحدة الذي يضم 192 دولة.

كما شهدت القمة الشرطية العالمية التي نظمتها الشركة بالتعاون مع شرطة دبي حضور 922 من قادة الشرطة والمتخصصين والدبلوماسيين، واستقطبت 53,922 زائرا من أكثر من 110 دول، بزيادة تجاوزت 300 % مقارنة بالدورة السابقة، كما نظّمت مؤتمر ميدام - MEIDAM" الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل في دبي، حيث تم إطلاق النسخة الأولى للمؤتمر في المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات العلمية والصحية والتجارية.

وفي مجال تصميم وتشييد منصات العرض، نفذت دي إكس بي لايف 286 منصة عرض للشركات والهيئات الحكومية على مساحة 450 ألف قدم مربعة داخل دولة الإمارات وخارجها، منها 44 منصة في 13 مدينة عالمية، شملت أستراليا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة والهند والسعودية ومصر والمغرب وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة.

كما نظمت الشركة مجموعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية، منها ليالي حتا الثقافية لصالح هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفعالية حتا تجمعنا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع و"براند دبي".

وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس لدى دي إكس بي لايف، إن الأداء القوي الذي حققته دي إكس بي لايف خلال عام 2025 يؤكد الدور المتنامي الذي تضطلع به في دعم صناعة المعارض والفعاليات في دبي والمنطقة، من خلال تقديم حلول متكاملة تجمع بين الخبرة التشغيلية والابتكار في تصميم وتنفيذ الفعاليات، ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة التي تحظى بها خدماتها من قبل منظمي المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى داخل الدولة وخارجها.

وشهد عام 2025 تقديم دي إكس بي لايف خدمات الفعاليات المتكاملة لعدد من المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى، بما في ذلك جيتكس جلوبال وجيتكس أفريقيا وجيتكس برلين، وجلفود، وبيوتي وورلد، وأوتو ميكانيكا، ومعرض الأغذية السعودي وسوق السفر العربي وغيرها من الأحداث الدولية.

كما تم تنظيم مهرجان "Global Encounters" في مركز دبي التجاري العالمي، على مساحة 120 ألف متر مربّع، وشهد حضور أكثر من 100 ألف زائر من 85 دولة على مدار 9 أيام، حيث اجتمع 4 آلاف فنان ورياضي و3,500 متطوع في 9 مناطق حافلة بالعروض الفنية والرياضية والمعارض الثقافية، وسط تجهيزات شملت 15 مسرحًا و1,500 متر مربع من شاشات "LED"، ما ساهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للفعاليات العالمية، مع الإعلان عن عودة المهرجان مجددًا في عام 2028.

وفازت بثلاث جوائز ضمن جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2025، هي أفضل فعالية مجتمعية عن"ليالي حتا الثقافية"، وأفضل تصميم وتشييد جناح أقل من100 متر مربع عن جناح "فوجي فيلم" في معرض ميدلاب، وأفضل فعالية بميزانية محدودة عن تنظيم مهرجان دبي للقهوة الذي استقطب أكثر من 20 ألف زائر.