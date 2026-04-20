انطلاقة قوية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس.. و"آر بي بوي فريند" يتوج بلقب المحطة الأولى

تونس في 20 أبريل/ وام/ شهد مضمار قصر السعيد الرملي في الجمهورية التونسية أمس انطلاقة استثنائية لأولى محطات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثالثة والثلاثين، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 15 ألف متفرج، في مشهد احتفالي يعكس المكانة العالمية المرموقة للكأس الغالية.

وتوج الجواد "آر بي بوي فريند" من نسل "آر بي بيرن × ريتش فريند" بلقب المحطة الافتتاحية بعد أداء بطولي وأريحية كبيرة، ليؤكد جاهزيته للموسم العالمي لسباقات الخيل العربية، وبإشراف المدرب علي القيادي وقيادة الفارس عادل القيادي، تمكن البطل المملوك لعمر إسماعيل غرغار من رفع رصيده إلى 9 انتصارات ومركزي وصيف من أصل 11 مشاركة.

وشهد السباق المخصص للخيول "الفئة الأولى - جروب 1" لمسافة 2000 متر، انطلاقة قوية في الأمتار الأخيرة، حيث اندفع "آر بي بوي فريند" ببراعة عند منعطف النهاية ليتصدر السباق ويوسع الفارق، منهياً المنافسة بزمن قدره 2:18:05 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني الجواد "عفجان" لإسطبلات ذات الرمال بإشراف محمد فرحات وقيادة أوليفيه داندينيه، بينما حل ثالثاً "وعد العاديات" لإسطبلات العاديات بإشراف سامي البجاوي وقيادة ساندرو بايفا.

وشهدت المحطة التونسية حضوراً جماهيرياً لافتاً تجاوز 15 ألف متفرج، اكتظت بهم مدرجات مضمار قصر السعيد، في أجواء احتفالية مميزة جسدت الشعبية المتنامية لسباقات الكأس الغالية، حيث تفاعل الجمهور مع مجريات السباق حتى خط النهاية، ضمن كرنفال مصاحب تضمن فعاليات تراثية وثقافية جسدت الموروث العربي الأصيل، وأبرزت القيمة التاريخية والرياضية لهذا الحدث العالمي.

وشهد السباق وتتويج الفائزين سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي ، سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، وسعادة فيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة، إلى جانب حضور رسمي ودبلوماسي لافت.

من جهته، أكد سعادة مسلم سالم العامري أن انطلاقة النسخة الثالثة والثلاثين من تونس تمثل محطة مهمة في مسيرة الكأس الغالية، مشيراً إلى أن هذه المحطة تعكس قوة الانطلاقة للموسم الجديد، وما تحمله الكأس الغالية من قيمة عالمية في دعم ملاك ومربي الخيل العربي.

وأضاف أن الحضور الجماهيري الكبير والتنافس القوي بين الخيول المشاركة يجسدان المكانة المرموقة للحدث، ويؤكدان دوره الريادي في تطوير سباقات الخيل العربية على المستوى الدولي، معرباً عن فخره بالنجاحات الجماهيرية والانطلاقة العالمية للكأس الغالية.

وأوضح أن مزاد الخيل الذي أقيم في تونس قبيل انطلاق الحدث شهد إقبالاً كبيراً وأرقاماً قياسية، بما يعكس نجاح الخطط التطويرية للارتقاء بسباقات الخيل العربية عالمياً.

وقال سعادته إن الأصداء الواسعة والحضور الجماهيري والدبلوماسي الرفيع في المحطة الأولى بتونس يعكسان نجاح التنظيم ومستوى الحدث، مهنئا أبطال الكأس الغالية المتوجين في هذه الجولة الاستثنائية.