جامعة الذيد تشارك في المؤتمروالمعرض الزراعي الإماراتي 2026

الذيد في 20 أبريل/ وام/ تشارك جامعة الذيد في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 إبريل الحالي في "مركز أدنيك العين"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي في دعم القطاع الزراعي، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة ترتكز على الاستدامة والتقنيات الحديثة.

وتأتي مشاركة الجامعة هذا العام ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى إبراز دورها في تطوير المعرفة الزراعية التطبيقية، من خلال تقديم مجموعة من المبادرات والبرامج التعليمية والبحثية التي تعكس توجهها نحو ربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاع الزراعي في الدولة.

وستسلط الجامعة الضوء خلال مشاركتها على أبرز مشاريعها البحثية وتخصصاتها الأكاديمية المرتبطة بالزراعة والبيئة، بجانب استعراض جهودها في دعم الابتكار وتمكين الطلبة والباحثين من تطوير حلول عملية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.

كما تستعرض إسهامات كلية الطب البيطري في دعم صحة الثروة الحيوانية وتعزيز ممارسات الرعاية البيطرية الحديثة، من خلال برامجها الأكاديمية ومبادراتها البحثية التي تواكب أفضل الممارسات العالمية، بجانب إبراز دور كلية علوم البيئة، لاسيما تخصص الجيولوجيا، في دراسة الموارد الطبيعية وفهم التكوينات الجيولوجية وعلاقتها بالبيئة الزراعية، بما يسهم في دعم الاستدامة وإدارة الموارد بكفاءة.

وتشارك الجامعة، في سياق مشاركاتها العلمية، في الجلسات الحوارية المصاحبة للمعرض، التي تنظمها وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تشارك سعادة الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مدير جامعة الذيد في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "بيانات الزراعة الوطنية – من جمع البيانات إلى اتخاذ القرارات"، وذلك يوم 22 أبريل الجاري، والتي تتناول عدة محاور، من أبرزها دور المؤسسات الأكاديمية في تحويل البيانات الزراعية إلى نماذج تنبؤية وحلول عملية تدعم صناع القرار، بجانب مناقشة مدى جاهزية مخرجات التعليم لمواكبة التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

كما تشارك الجامعة في "ملتقى الإرشاد الزراعي الوطني الثاني"، الذي يسلط الضوء على الرؤية المستقبلية للإرشاد الزراعي، وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة والكفاءة الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الإنتاج الحيواني، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة. وفي هذا الإطار، يشارك الدكتور عبدالله السعدي، من كلية الزراعة، في جلسة حوارية بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة والكفاءة الإنتاجية"، وذلك يوم 23 أبريل.

وأكدت سعادة عائشة بوشليبي أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأشارت إلى حرص الجامعة على أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة التطور الزراعي في دولة الإمارات، من خلال التركيز على البحث العلمي والابتكار، وتقديم برامج تعليمية نوعية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وتسعى الجامعة من خلال مشاركتها إلى تقديم تجربة معرفية متكاملة تعكس رؤيتها في دعم الزراعة المستدامة وتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع.