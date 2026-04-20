"أبوظبي للزراعة" تستعرض مشاريعها ومبادراتها خلال "المؤتمر الزراعي الإماراتي"

أبوظبي في 20 أبريل/ وام/ تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بجناح متكامل في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة في مركز أدنيك - العين خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز استدامة القطاع الزراعي ودعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وتستعرض الهيئة من خلال مشاركتها منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات التي تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، بدءا من الإنتاج الزراعي والحيواني، مروراً بالتصنيع الغذائي، وصولاً إلى الأسواق، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية في تطوير قطاع زراعي حديث قائم على الابتكار والاستدامة.

ويضم جناح الهيئة عددا من المبادرات النوعية التي تسهم في دعم الاقتصاد الزراعي، من أبرزها تطوير قطاع الصناعات الغذائية والتحويلية، حيث يتم عرض مؤشرات القطاع في إمارة أبوظبي، ودوره في تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي ورفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي، إلى جانب استعراض التسهيلات والبرامج التحفيزية المقدمة للمستثمرين والعاملين في هذا المجال.

كما تسلط الهيئة الضوء على برنامج "عسل أبوظبي"، الذي يمثل أحد النماذج الوطنية لتطوير الإنتاج المحلي، من خلال تطبيق تقنيات متقدمة تشمل التلقيح الاصطناعي لملكات النحل، وتحسين السلالات، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وتعزيز تنافسيته في الأسواق.

وتستعرض الهيئة، في مجال الابتكار الزراعي، مشاريع إستراتيجية تشمل زراعة نبات "الكسافا" كمصدر بديل يدعم تنويع المحاصيل الإستراتيجية، وتطوير إنتاج الفطر باستخدام أوساط زراعية محلية، إضافة إلى مبادرات الزراعة الذكية 4.0 التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين استخدام الموارد الطبيعية.

وتقدم الهيئة مشروع تطوير أول سلالة ضأن إماراتية عبر برامج التحسين الوراثي، بما يتلاءم مع البيئة المحلية، ويسهم في زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وتعزيز استدامتها.

وتشارك الهيئة كذلك بجناح ومنصة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي تمثل إحدى أبرز المبادرات الوطنية لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، حيث تستعرض الجائزة إنجازاتها في تطوير القطاع وتحفيز تبني أفضل الممارسات الزراعية.

وتنظم الهيئة على هامش المعرض سلسلة من الورش الإرشادية والتوعوية المتخصصة، تغطي مجالات إدارة الثروة الحيوانية والتي تشمل أفضل الممارسات في إدارة قطعان الضأن والماعز ومزارع الدواجن، ومواجهة تحديات ارتفاع درجات الحرارة في تربية الثروة الحيوانية، والاستزراع التكاملي للأحياء المائية، ومكافحة الآفات الزراعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز نقل المعرفة وبناء القدرات في القطاع.

وفي إطار دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التميز، تنظم الهيئة مسابقات متخصصة للثروة الحيوانية تشمل أفضل السلالات وأفضل الأوزان للضأن والماعز، بإجمالي جوائز تبلغ نحو 910 آلاف درهم، إضافة إلى تنظيم مزادات يومية تسهم في تنشيط السوق المحلي وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني.

كما تعمل الهيئة على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المعنية، بما يدعم تبني الحلول المبتكرة ويعزز استدامة القطاع الزراعي والغذائي.

ويعد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي منصة وطنية متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين والمزارعين، وتسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.