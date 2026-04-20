تعاون بين "أبوظبي العالمي" ومنطقة "فوتيان" الصينية لتعزيز الروابط المالية العابرة للحدود

أبوظبي في 20 أبريل/ وام/ أعلن أبوظبي العالمي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة منطقة فوتيان الشعبية في شنتشن بجمهورية الصين الشعبية، في خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين أبوظبي وأحد أهمّ المراكز المالية والابتكارية في الصين.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تُرسّخ هذه الشراكة إطارا للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الخدمات المالية والابتكار وتطوير المواهب، فضلاً عن دعم التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي بين الجانبين.

وسيعمل أبوظبي العالمي والمركز المالي في "فوتيان"،بموجب المذكرة، بشكل وثيق على تطوير فرص التنمية المشتركة، وتعزيز التفاعل عبر الحدود بين مجتمعي الأعمال والخدمات المالية لديهما، كما ستركّز الشراكة على دفع الحوار وتبادل المعرفة في مجالات رئيسية مثل الابتكار المالي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وهياكل الاستثمار الدولية، بما في ذلك أطر "الشريك الأجنبي المؤهّل المحدود".

وسيدعم الطرفان تنظيم مبادرات مشتركة، تشمل طاولات مستديرة، ومؤتمرات، ومنتديات أعمال، بهدف تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاع.

وستوفر هذه المنصات فرصاً لتبادل الخبرات والرؤى، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار.

وقّع مذكرة التفاهم دينغ يون، رئيس المكتب العام لحكومة منطقة فوتيان الشعبية، وسعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي.

وقال سعادة راشد البلوشي، إن الشراكة مع منطقة فوتيان تشكّل محطة مفصلية في مسار توسيع حضور أبوظبي العالمي على الساحة الدولية، وترسيخ التواصل بين أبوظبي والمراكز المالية العالمية الرئيسة، ومن خلال ترسيخ تبادل المعرفة وتكامل الجهود في مجالات الابتكار المالي وتنمية الكفاءات وتطوير هياكل الاستثمار، نفتح آفاقاً أوسع لمسارات جديدة لتدفقات رأس المال وتبادل الأفكار وتنامي الفرص بين أسواقنا.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تجسد الالتزام الراسخ لأبوظبي العالمي بدفع عجلة النمو المستدام، وتمكين الاستثمار العابر للحدود، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا رائدا.

من جهته أشار دنغ جون إلى وجود إمكانات هائلة للتعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، والتبادلات بين الشعوب، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم بين منطقة فوتيان وأبوظبي العالمي تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون العملي بين الجانبين.

وقال إنه تم التوصل إلى توافق على اعتماد آلية تواصل منتظمة كرافعة أساسية لتسريع تنفيذ مشاريع مشتركة على المدى القصير والمتوسط، والعمل معًا على تحقيق مزيد من التقدم.

وكجزء من هذا التعاون، سيشجع أبوظبي العالمي ومنطقة فوتيان مشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص في الفعاليات والوفود الرسمية، ما يسهم في تعزيز الروابط المؤسسية وزيادة التواصل بين دولة الإمارات ومنطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى.

ويعكس هذا التعاون الطموح المشترك للطرفين في دعم النمو القائم على الابتكار، والمساهمة في تطوير منظومات مالية عالمية مترابطة.

كما يعزّز دور أبوظبي العالمي بوابة لرؤوس الأموال الدولية، ومنصة للشركات الساعية للوصول إلى الأسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.