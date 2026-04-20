مدارس الدولة تستقبل الطلبة مع استئناف التعليم الحضوري

أبوظبي في 20 أبريل/ وام/ استقبلت مدارس الدولة، اليوم، الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية، مع استئناف التعليم الحضوري، وذلك بعد اكتمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة في كافة المؤسسات التعليمية بالدولة.

ونفذت وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام الماضية، تدريباً متخصصاً شاملاً استهدف جميع الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، ضمن الاستعدادات للعودة إلى التعليم الحضوري.

كما تم اعتماد ترتيبات تشغيلية متكاملة تشمل مختلف جوانب اليوم الدراسي، بما في ذلك تنظيم خدمات النقل المدرسي، لدعم انسيابية العملية التعليمية؛ حيث تم تشغيل الحافلات المدرسية وفق أعلى معايير السلامة.

وقبيل استئناف التعليم الحضوري، تم إجراء تقييمات مستمرة لمباني المدارس وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، لضمان جاهزيتها التشغيلية، وكذلك إصدار أدلة وإرشادات واضحة للأمن والسلامة، لتعزيز جاهزية المدارس ورفع وعي الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية، بما يشمل الجاهزية المهنية والنفسية للتعامل بكفاءة مع مختلف الحالات.

وأكدت إدارات مدرسية، أنه تم تصميم الأسبوع الدراسي الأول بشكل مرن، لدعم عودة الطلبة بسلاسة وبشكل مريح وتدريجي، لافتة إلى الحرص على تهيئة الطلبة نفسياً، بما يعزز شعورهم بالاستقرار والطمأنينة.

وأشارت إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع أولياء الأمور خلال هذه المرحلة، مؤكدة أن الأسر تعد شريكاً أساسياً في نجاح العملية التعليمية ودعم استقرار الطلبة، كما أن الكوادر التعليمية تعمل بروح الفريق لضمان تجربة تعليمية مستقرة وداعمة للطلبة.

وتعكس المرحلة الحالية جاهزية المنظومة التعليمية ومرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المستجدات، من خلال قرارات تستند إلى تقييمات مستمرة ومعطيات واضحة، بما يعزز الثقة في استقرار المنظومة التعليمية ويضمن استمرارية التعلم.