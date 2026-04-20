"رابطة المحترفين" ترصد أرقام العين في الطريق إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي في 20 أبريل/ وام/ حجز فريق العين مقعده في نهائي بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عن جدارة، بعد مشوار اتسم بالثبات الفني والفاعلية الهجومية، قدم خلاله الفريق شخصية تنافسية واضحة عززت طموحاته في التتويج باللقب.

وخاض الفريق سلسلة من المباريات المميزة خلال مشواره في البطولة، نجح خلالها في تحقيق نتائج إيجابية أمام عدد من أبرز الفرق، ليصل إلى النهائي المرتقب أمام الوحدة، والمقرر إقامته على استاد محمد بن زايد يوم 1 مايو المقبل.

وقدم العين أرقامًا لافتة على مدار مشواره بحسب رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، حيث لعب 6 مباريات، حقق الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، مقابل 6 أهداف استقبلتها شباكه، ليؤكد الفريق توازنه بين الشقين الهجومي والدفاعي.

واستهل العين مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 أمام كلباء في ذهاب الدور ثمن النهائي، قبل أن يحسم الإياب لصالحه بنتيجة 3-1، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-2 إلى الدور ربع النهائي.

وفي ربع النهائي، واصل الفريق عروضه القوية، محققًا فوزًا على الشارقة 3-1 ذهابًا، ثم 4-1 إيابًا، ليحسم التأهل إلى نصف النهائي بثقة واضحة.

وفي الدور نصف النهائي، تجاوز العين فريق النصر بعد الفوز ذهابًا 3-0، قبل أن يخسر الإياب 0 - 2 ، إلا أن تفوقه في مجموع المباراتين منحه بطاقة العبور إلى النهائي، ليواصل "الزعيم" رحلته بثبات نحو اللقب المنتظر.